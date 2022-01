Schwerer Bandendiebstahl: Selber Grenzpolizei stoppt Fahrraddiebe

Die mutmaßlichen Fahrraddiebe waren so schnell an der Grenze zu Tschechien, dass die Eigentümer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ihren Verlust noch nicht mal angezeigt hatten: Die Selber Grenzpolizei hat jetzt eine Bande aus Bulgarien gestoppt, bevor sie mit dem Diebesgut über die Grenze verschwinden konnte.

Die Schleierfahnder hatten am vergangenen Donnerstagmorgen einen Transporter mit drei Insassen kontrolliert. Auf dessen Anhänger standen vier Pedelecs und zwei Fahrräder im Wert von rund 15.000 Euro. Die drei Bulgaren konnten keinen Eigentumsnachweis erbringen und verstrickten sich bei der Befragung zunehmend in Widersprüche, heißt es von der Polizei. Und tatsächlich: Ermittlungen der Kripo Hof ergaben, dass es in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Einbrüche in eine Garage und eine Gartenlaube gegeben hatte. Die drei Männer sitzen seit Freitag wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft.