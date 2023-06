Schwerer Autounfall mit drei verletzten Kindern

Ein acht Jahre altes Mädchen ist mit Rollschuhen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Sie war in Donauwörth (…)

Nach dem Tod einer 22 Jahre alten Traktorfahrerin in Schwaben ist Haftbefehl gegen einen Sattelzugfahrer erlassen worden. Ihm wird (…)

Unfall beim Fahrradausflug: Ehemann stürzt und stirbt

Ein Fahrradunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Donnerstag in Mödingen im schwäbischen Landkreis Dillingen an der (…)