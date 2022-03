Schwere Vergehen: Bundespolizisten nehmen Tatverdächtigen in Zug fest

Eine Zugfahrt von Eger nach Marktredwitz ist für einen 40-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt geendet. Selber Bundespolizisten hatten am Nachmittag (MI, 16.3.) einen Untersuchungshaftbefehl sowie einen Europäischen Haftbefehl gegen den Mann vollstreckt. Die Behörden hatten ihn wegen des Verdachts der Vergewaltigung, sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung seit dem vergangenen Mai zur Fahndung ausgeschrieben. Nachdem der 40-Jährige dem Amtsgericht Hof vorgeführt wurde, brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.