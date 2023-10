Schwere Überflutungen in Myanmar – 14.000 Vertriebene

In Libyen schwindet die Hoffnung, vermisste Menschen noch lebend zu finden. Allein in der Hafenstadt Darna wird mit bis zu 20.000 Toten (…)

Dramatischer Anstieg der Zahl der Toten in Libyen befürchtet

Heftigster Regen reißt in Libyen Tausende in den Tod, ganze Regionen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Aufnahmen zeigen das Ausmaß (…)

Verzweifelte Suche nach Überlebenden in Libyen

Unwetter in Libyen – Minister rechnet mit Tausenden Toten

Der kleine indische Bundesstaat Sikkim in der Grenzregion zu China, Nepal und Bhutan wird von einer verheerenden Sturzflut heimgesucht. (…)

Mindestens 38 Tote nach Sturzflut in Indien

Sturzflut in Indien: Mindestens 14 Tote, viele Vermisste

Tödlicher Hauseinsturz in Havannas Altstadt

Viele Häuser in Kuba sind in einem schlechten Zustand. Der teilweise Einsturz eines Gebäudes in der Hauptstadt kostet mehrere Menschen (…)