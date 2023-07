Schwere Körperverletzung in München: Haftbefehle erlassen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Menschen sind in München zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger hatten sich am 9. Juli gegenseitig mit gebrochenen Glasflaschen attackiert, während ein 19-Jähriger auf den 26 Jahre alten Mann eintrat, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden älteren Männer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Gegen alle drei Beteiligten wurden Haftbefehle erlassen – die 19 und 26 Jahre alten Männer sitzen bereits im Gefängnis. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.