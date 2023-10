Schwerbewaffnete Polizisten durchsuchen Hochzeitskorso

Die Beamten kommen frühmorgens: Bei Ermittlungen gegen organisierte Schleuserkriminalität durchsuchen sie Wohnungen in fünf (…)

Ein versuchter Hilfseinsatz hat eine Frau in Wilhelmshaven fast das Leben gekostet. Dann attackierte der Angreifer auch noch die (…)

Passanten helfen Frau in Not – und werden auch attackiert

Schlange Lilly und Stinktier Emma sind exotischer Besuch in einer Senioreneinrichtung. Gemeinsam überwinden die Bewohner Bedenken, (…)

Hannover-Trainer Leitl ärgert Ex-Club Fürth

Hannover 96 findet in der 2. Bundesliga immer besser in die Saison. Der 3:1-Sieg in Fürth war vor allem für den Trainer ein besonderes (…)