Schwelbrand in Zimmer: 28-Jährige wird tot gefunden

Ansbach (dpa/lby) – Nach einem Schwelbrand in einer Wohnung in der mittelfränkischen Gemeinde Bechhofen ist die Leiche einer 28-Jährigen entdeckt worden. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei in einem Zimmer im ersten Stock tot gefunden, nachdem eine andere Hausbewohnerin wegen starken Brandgeruchs die Feuerwehr alarmiert hatte. In dem Zimmer gab es starken Rauch und extreme Hitze. Die genauen Todesumstände soll nun die Kriminalpolizei Ansbach ermitteln.

Den Sachschaden in dem Zimmer bezifferte die Polizei auf mehrere tausend Euro. Im sonstigen Gebäude gab es nach ersten Erkenntnissen keine Schäden.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-886776/2