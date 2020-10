Schweinfurt freut sich auf Pokalspiel gegen Schalke

München (dpa) – Nach einem mehrwöchigen juristischen Gerangel darf wie ursprünglich geplant der 1. FC Schweinfurt 05 in der (…)

Schweinfurt darf in DFB-Pokal auf Schalke spielen

München (dpa) – Der Streit um den bayerischen Starter im DFB-Pokal geht in die nächste Instanz. Der Bayerische Fußball-Verband (…)

Urteil in DFB-Pokal-Streit um Türkgücü erst am Mittwoch

München (dpa/lby) – In der Verhandlung um den bayerischen Teilnehmer am DFB-Pokal wird ein Urteil erst am Mittwoch erwartet. Das (…)