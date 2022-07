Schweinetransport auf A3: Tiere ohne Wasser

Nach einem Streit in einer Diskothek in Fürth soll ein 16-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt (…)

Ein 22 Jahre alter Mann hat einen 42-jährigen Mann in Mainleus (Landkreis Kulmbach) mit einer Waffe bedroht, nachdem dieser ihn (…)

Nach einem Streit in einer Diskothek in Fürth soll ein 16-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt (…)

Eine Unbekannte hat in Niederbayern ein Kaninchen gestohlen – vermutlich weil es alleine war. Bei der nächtlichen (…)

Streit um Vorfahrt eskaliert

In eine wüste Schlägerei ist ein Streit am Zebrastreifen für zwei Männer in Mittelfranken ausgeartet. Dafür (…)