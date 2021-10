Schweinepreis-Krise: Regionale Politiker fordern umfassendes Maßnahmenpaket

„Wir müssen jetzt handeln – sonst steht uns eine neue Welle des Höfesterbens ins Haus“ – so der Freie Wähler Landtagsabgeordneter in Wunsiedel, Rainer Ludwig zur aktuellen Schweinepreis-Krise. Unter anderem durch die pandemiebedingte Schließung der Gastronomie, die Afrikanische Schweinepest, die den Export in Drittländer verhinderte und der steigenden Nachfrage nach Fleischersatzprodukten, ist der Preis für Schweine gefallen. Dadurch stünden auch die Schweinebauern im Wunsiedler Land unter massivem Druck – einige sogar vor dem Aus.

Die Landtagsfraktion fordert deshalb die Staatsregierung mit einem Dringlichkeitsantrag auf, Schweinebauern mit kurz- und langfristigen Maßnahmen zu unterstützen. Konkret heißt das, dass der Freistaat die Bauern beispielsweise über Überbrückungshilfen bei coronabedingten Umsatzausfällen informieren und zukunftsfähige Vermarktungsstrategien für bayerische Qualitätsschweine auf den Weg bringen soll. Gleiche Forderungen stellt auch die CSU-Landtagsfraktion, teilt CSU-Landtagsabgeordneter Martin Schöffel mit.