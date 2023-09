Schwedischer König Carl Gustaf feiert 50 Jahre auf dem Thron

Schwedens König Carl XVI. Gustaf (77) feiert am Freitag und Samstag sein goldenes Thronjubiläum. 50 Jahre ist es heute her, dass der heute 77 Jahre alte Monarch den schwedischen Thron bestiegen hat. Zelebriert wird das unter anderem mit einem Jubiläumsdinner mit hohen Gästen, einer Kutschfahrt durch die Hauptstadt Stockholm und einem Konzert vor dem Königsschloss.

Carl Gustaf war nach dem Tod seines Großvaters am 15. September 1973 – also vor genau 50 Jahren – König von Schweden geworden. Damals war er erst 27 Jahre alt gewesen. Dass er so früh in die königliche Verantwortung geworfen wurde, lag auch daran, dass sein Vater 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Kopenhagen ums Leben gekommen war. Carl Gustaf war zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ein Jahr alt gewesen.

Steinmeier: «Allergrößten Respekt»

Die schwedische Monarchie befand sich damals in der Krise. Heute genießen die Royals des skandinavischen EU-Landes dagegen große Beliebtheit. Das liegt zu einem großen Teil auch an Carl Gustafs Gattin, der aus Heidelberg stammenden Königin Silvia (79). Auch die populäre Kronprinzessin Victoria (46) und ihre Geschwister Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Madeleine (41) haben dazu beigetragen.

Carl Gustaf selbst hat sich in den fünf Jahrzehnten auf dem Thron den Respekt der Schwedinnen und Schweden erarbeitet. Heute ist er der am längsten amtierende Monarch der schwedischen Geschichte und einer der dienstältesten Amtsträger weltweit.

«In dem halben Jahrhundert Ihrer Regentschaft haben Sie es vermocht, den Bürgerinnen und Bürgern Schwedens Halt und Orientierung in einem sich wandelnden, vereinten Europa zu geben – getreu dem Wahlspruch, unter den Sie Ihre Regentschaft gestellt haben: „Für Schweden – mit der Zeit“», würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Jubilar vorab. «Dazu gehört nicht nur Klugheit und harte Arbeit, sondern es braucht vor allem eine innere Haltung, die Sie, Majestät, besonders auszeichnet – selbstbewusst und gelassen zugleich. Dafür empfinde ich allergrößten Respekt.»

Feierlichkeiten in Stockholm

Ebendiesen Respekt dürften Carl Gustaf während des Jubiläums auch viele Landsleute erweisen. Die Königsfamilie wird am Vormittag zunächst zu einer Zeremonie in der Kirche des Königlichen Schlosses in Stockholm erwartet. Im Anschluss wohnt Carl Gustaf der Wachablösung vor dem Schloss bei. Am Abend wollte sich der Monarch in einer Fernsehansprache an sein Volk wenden. Zu einem anschließenden Jubiläumsdinner wurden unter anderen die weiteren Staatsoberhäupter aus Nordeuropa sowie weitere royale wie politische Gäste eingeladen.

Eine gute Gelegenheit, den König live zu sehen, werden Schaulustige am Samstagnachmittag haben: Zusammen mit Silvia fährt Carl Gustaf dann mit einer Pferdekutsche durch das Zentrum der schwedischen Hauptstadt. Nach einer kurzen Tour im Auto geht es später über Wasser per Ruderschiff zurück zum Königsschloss. Im Anschluss beschließt ein kostenloses Konzert vor dem Schloss die Jubiläumsfeiertage. Dabei soll unter anderen die zweifache schwedische ESC-Gewinnerin Loreen («Euphoria», «Tattoo») auftreten.