Passau (dpa/lby) – Aus einem Donaukreuzfahrtschiff an einer Anlegestelle in Passau ist am Freitagmorgen schwarzer Rauch aufgestiegen. Ein technischer Defekt soll die Ursache für die Rauchentwicklung gewesen sein, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Feuer soll nicht entstanden sein. Es gab keine Verletzten. Der Schaden war zunächst noch unbekannt.

