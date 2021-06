Schwarzer Opel verschwunden: Diebstahl von Helmbrechtser Autohaus

Viele Menschen sparen lange, um sich ein eigenes Auto leisten zu können. Unbekannte Täter sind in Helmbrechts jetzt einen anderen Weg gegangen und haben vom Autohaus Dornig einen schwarzen Opel Insignia geklaut. Er stand zwischen Donnerstagabend und Dienstagmittag auf der Freifläche des Autohauses und hat einen Wert von etwa 23.000 Euro. Die Kripo Hof ermittelt jetzt und bittet Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Autohauses in der Ottostraße gesehen haben, sich zu melden. Auch wer Hinweise geben kann, wo der schwarze Opel abgeblieben ist, soll sich bitte melden.

Tel.: 09281 704-0