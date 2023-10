Schwarzenegger wirbt mit Schwert und Tieren für neues Buch

Arnold Schwarzenegger (76) macht mit drei Haustieren und einem Kampfschwert im Stil seiner «Conan»-Filme Werbung für sein neues Buch. In einem Videoclip auf Instagram öffnet er mit dem Schwert und mit gespielter Muskelkraft einen Pappkarton. Esel Lulu, Zwergpony Whiskey und Schweinchen Schnelly schauen zu wie der «Terminator»-Star sein neues Werk aus der Box holt. «Fantastisch», ruft Schwarzenegger grinsend in die Kamera. Die erste Lieferung seines Buches «Be Useful» sei eingetroffen.

Seinen Fans rät der Hollywood-Star dazu, das Buch jetzt vorzubestellen. Er sei sich sicher, die Lektüre werde den Lesern helfen, sagt er in dem Video.

Sein Werk «Be Useful. Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben» erscheint am 10. Oktober auch in Deutschland. Darin stellt Schwarzenegger seine sieben Erfolgsregeln vor, wie er seine Träume verwirklichen konnte und zum Bodybuilder, Action-Star, Geschäftsmann und als Gouverneur von Kalifornien zum Politiker wurde.

Erst im Juni hatte der gebürtige Österreicher den Bildband «Arnold» vorgestellt. Das Buch, vom Taschen Verlag als «fotografische Hommage» beschrieben, enthält Schwarzenegger-Porträts von berühmten Fotografen, darunter Andy Warhol, Annie Leibovitz, Richard Avedon oder Herb Ritts. 2012 hatte er unter dem Titel «Total Recall» seine Autobiografie veröffentlicht.