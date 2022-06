Schwarzenbacher Altstadtfest: Anmeldung noch bis zum 20. Juni möglich

Die Schwarzenbacher hat es am Wochenende schon zum „Dolce Vita“ auf den Rathaushof gezogen. Beim italienischen Abend war der Platz komplett voll. Die Festsaison geht aber gerade erst los: nach vier Jahren Pause feiert die Stadt Schwarzenbach an der Saale heuer wieder ihr Altstadtfest. Die Planungen dafür sind bereits in vollem Gange. Alle Vereine und Firmen der Stadt haben die Möglichkeit, sich auf dem Fest am letzten August-Wochenende zu präsentieren. Die Stadtverwaltung hat sie dazu bereits eingeladen. Aber auch andere, neue Teilnehmer sind auf dem Altstadtfest willkommen. Anmelden könnt ihr euch noch bis zum 20. Juni.

Anmeldung unter: Sabine Oltsch, 09284 / 933-31 oder per Mail an: sabine.oltsch@schwarzenbach-saale.de