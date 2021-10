Schwarzenbach/Wald: Bauantrag für neue KiTa beschlossen

Der Bedarf nach Kinderbetreuungsplätzen scheint überall hoch zu sein. Viele Städte in der Euroherz-Region versuchen die Nachfrage mit neuen Kindertagesstätten zu stillen. Auch der Bauausschuss des Stadtrats in Schwarzenbach am Wald hat in seiner jüngsten Sitzung den Bauantrag für eine neue KiTa auf den Weg gebracht. Sie ist ein Ersatzneubau für die bereits bestehende Kindertagesstätte Arche Noah. Der Bau wird voraussichtlich 4,6 Millionen Euro kosten. Das eingeschossige Gebäude entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Firma Witt. Offizieller Baustart soll im Frühjahr sein, so Bürgermeister Reiner Feulner auf Nachfrage. Die neue KiTa bietet Platz für fünf Gruppen, drei davon sind Krippen-Gruppen.

Der ökologische Aspekt ist der Stadt bei ihrem Bauprojekt ebenfalls wichtig. Das Gebäude wird mit Holz gebaut. Auf dem Flachdach soll es eine Grünfläche und eine Photovoltaikanlage geben.