Schwarzenbach/Saale: Was passiert mit der Stegmühle?

Hat die Stegmühle in Schwarzenbach an der Saale eine Zukunft? Nach den beiden Infoveranstaltungen im Sommer 2019 dürfen die Schwarzenbacher jetzt in den nächsten Tagen darüber abstimmen, ob das Gebäude abgerissen oder erhalten werden soll. Wie berichtet, hatte der Stadtrat nach intensiven Diskussionen bereits entschieden, die Mühle abzureißen. Bürgermeister Baumann hatte aber versprochen, dazu auch noch einmal die Bürger zu befragen – dieses Versprechen wird nun eingelöst. Heute gibt es deshalb um 13 und 15 Uhr 15 im Foyer des Rathauses zwei Infoveranstaltungen. Abstimmen kann man bis zum kommenden Mittwoch direkt im Rathaus oder auch online auf der Webseite der Stadt Schwarzenbach.