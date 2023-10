Autofahrer in Schwarzenbach/Saale müssen heute mit einer Sperrung rechnen. Und zwar gibt es Arbeiten in der Rehauer Straße an der Bahnunterführung. Die Straße ist von 7 bis 16 Uhr in dem Bereich komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, teilt das Hofer Landratsamt mit.