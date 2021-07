Schwarzenbach/Saale: Immer weniger Betreuungsplätze für Kinder

Immer mehr junge Familien bevorzugen ein Leben in ländlichen Regionen – So geht es vielen Städten in der Euroherz-Region. Für die Kinder gibt es oft nicht genügend Betreuungsplätze in Kindergärten und Krippen. Auch in Schwarzenbach an der Saale ist das der Fall. Unter dem Motto „Kinderhände für mehr Betreuungsplätze“ findet heute Nachmittag (Di 27.07) eine Demo statt. Eine der Organisatorinnen Stefanie Köppel:

Auch bei der Stadtratssitzung heute Abend steht das Thema Betreuungsplätze auf der Tagesordnung.