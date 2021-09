Schwarzenbach/Saale: Hallenbad öffnet am Dienstag

Das Hallenbad in Schwarzenbach/Saale ist in die Jahre gekommen. Nach fast 40 Jahren hat sich die Stadt dazu entschieden, das Bad zu sanieren. Seit Frühjahr 2019 wird dort gewerkelt. Jetzt sind die Sanierungsarbeiten in den letzten Zügen. Am kommenden Dienstag soll das Hallenbad in Schwarzenbach/Saale wieder aufmachen. Die Abschlussarbeiten will die Stadt am Nachmittag (14 Uhr) mit einem Festakt feiern. Mit dabei ist auch Regierungsvizepräsident Thomas Engel.

Die Stadt Wunsiedel nimmt unterdessen die Lehrschwimmhalle in Betrieb. Beim Anschwimmen in der Jean-Paul-Schule werden am Abend auch Vertreter der Vereine dabei sein, die die Halle für Schwimmkurse nutzen werden.