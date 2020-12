Schwarzenbach/Saale: Doch kein Adventsmärktla

Es war eigentlich eine schöne Idee, um zumindest ein bisschen Weihnachtsmarktstimmung in die Stadt zu bekommen, aber jetzt fällt auch das flach. Eigentlich hätten an diesem und am kommenden Wochenende zwei Buden am Edeka-Parkplatz in Schwarzenbach an der Saale stehen sollen, wo Händler ihre Waren verkaufen können. Wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen hat die Stadt das Adventsmäktla aber kurz vor dem Start noch absagen müssen. Bürgermann Hans-Peter Baumann bedauere das sei, er halte aber keine andere Entscheidung für vertretbar.