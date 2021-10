Schwarzenbach/Saale: Adventsmarkt soll stattfinden

In dieser Woche hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger grünes Licht für Weihnachtsmärkte gegeben. Sie sollen weitestgehend ohne Corona-Beschränkungen stattfinden. Voraussetzung sei, dass die Corona-Zahlen bis zur Vorweihnachtszeit beherrschbar blieben. Die Stadt Schwarzenbach an der Saale will ihren Adventsmarkt dieses Jahr auch wieder stattfinden lassen. Die Planungen für den Markt am ersten Adventssonntag seien bereits in vollem Gange, heißt es aus dem Rathaus. Interessierte können sich noch bis Ende November bei der Stadtverwaltung anmelden. Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website. Die Glühweinparty in Schwarzenbach/Saale wird es dagegen auch in diesem Winter nicht geben.

Tel. 09284 / 933-31 oder sabine.oltsch@schwarzenbach-saale.de