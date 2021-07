Abriss oder zumindest der teilweise Erhalt der alten Stegmühle? Dieses Thema hat in den vergangenen beiden Jahren die Bürger von (…)

In dieser Woche müsst ihr vielleicht mit ein paar Behinderungen rechnen, wenn ihr durch die Hofer Altstadt lauft. Die Stadt lässt (…)

Hofer Eventbeleuchtung: Mögliche Einschränkungen in der Innenstadt

Seit dem 18. Juni könnt ihr in der Hofer Innenstadt zwei Stunden lang kostenfrei parken. Morgen endet dieses Angebot. Die Fraktion FAB (…)

Dringlichkeitsantrag: FAB und Freie wollen kostenfreies Parken in Hof weiterführen

Schwarzenbach/Saale: Zu wenige Betreuungsplätze für Kinder

Immer mehr junge Familien bevorzugen ein Leben in ländlichen Regionen – So geht es vielen Städten in der Euroherz-Region. Für die (…)