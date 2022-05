Schwarzenbach an der Saale: Vortragsreihe zum 700. Jubiläum

900 Jahre Plauen, 600 Jahre Helmbrechts – auch die Stadt Schwarzenbach an der Saale feiert dieses Jahr ein Jubiläum: Das 700.

Dazu gibt es eine Vortragsreihe, die nun startet. Heute (25.5.) findet um 19 Uhr ein Stadtrundgang mit Bertram Popp statt. Fokus liegt dabei auf dem Stadtbild Schwarzenbachs, dass geprägt ist durch viele Brände im Laufe der Zeit. Im Juni gibt es weitere Vorträge zum Schwarzenbacher Stadtjubiläum.

Infos der Stadt Schwarzenbach an der Saale zu den weiteren Veranstaltungen:

– 02.06. um 19.30 Uhr Bildervortrag „Wallenstein auf dem Weg nach Kulmbach – Der Dreißigjährige Krieg in unserem Raum“ von Wolfgang Schoberth aus Marktleugast

– 11.06. Wanderung zum Thema „Jean Paul und die Birkenpredigt“ mit Michael Stumpf

– 16.06. um 19.30 Uhr Bildervortrag „Als die Plassenburg noch Residenz war …“ – die fränkischen Hohenzollern und das „Land ob dem Gebirg“ bis 1603

– 24.06. von 15.00 bis 18.00 Uhr Malkurs „Der Schwarzenbacher Malerwinkel“ von und mit Peter Schmidt am „Entenfütterplatz“ an der Saale

– 29.06. um 19.30 Uhr Bildervortrag „Christkönig in Schwarzenbach an der Saale und der katholische Kirchenbau der Zwischenkriegsjahre“.

Als weitere Highlights werden SAGENhafte Stadtführungen, Bildervorträge, u.a. von Adrian Roßner, das Gemeindefest am 9. und 10. Juli, die Aktionen „Schwarzenbach träumt“ und „700 Songs für Schwarzenbach“ und noch vieles mehr stattfinden. Genaue Termine folgen.