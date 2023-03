Schwarzenbach an der Saale: Verpuffung sorgt für Großeinsatz

Ein Feuer in einer Hefefabrik in Schwarzenbach an der Saale hat am Morgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Dort hat es in einem Maschinenraum eine Verpuffung gegeben, heißt es auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Oberfranken. Über 200 Einsatzkräfte sind demnach angerückt. Das Feuer ist mittlerweile abgelöscht, Glutnester überwacht die Feuerwehr noch und ein Gefahrenguttrupp ist auch im Einsatz. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen, schätzt die Polizei. Personen waren aber nicht in Gefahr.

