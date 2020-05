Schwarzenbach an der Saale: Veranstaltungsabsagen

Wegen der Corona-Pandemie müssen viele Veranstaltungen in der Euroherz-Region abgesagt oder verschoben werden. Auch die Stadt Schwarzenbach an der Saale sagt jetzt traditionelle Veranstaltungen ab. Betroffen davon sind der italienische Abend, das Wiesenfest und das Stadtfest. Bürgermeister Hans-Peter Baumann bedauert zwar die Absagen, hält die Entscheidung des Schwarzenbacher Stadtrates aber für vertretbar. Das Erika-Fuchs Haus und die Galerie im Alten Rathaus sollen, sobald die rechtliche Möglichkeit besteht, wieder öffnen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung weiter.