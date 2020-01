Schwarzenbach an der Saale: PETA erstattet Strafanzeige wegen Brand

Es ist der 18. Dezember des vergangenen Jahres, kurz vor Weihnachten, als es zu einem Brand in Schwarzenbach an der Saale gekommen ist. Bei einem landwirtschaftlichen Anwesen sind drei Gebäude vollständig ausgebrannt. Dabei sind auch 50 Hühner ums Leben gekommen. Jetzt schaltet sich die Tierrechtsorganisation PETA ein und erstattet bei der Staatsanwaltschaft Hof Strafanzeige gegen die Verantwortlichen. In einer aktuellen Pressemitteilung heißt es, dass aufgrund mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen möglicherweise in Kauf genommen wurde, dass die Hühner qualvoll ersticken oder bei vollem Bewusstsein verbrennen.