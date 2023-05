Schwarzenbach an der Saale: Hunderte „Tonies“ gestohlen

Da hat offenbar jemand seine Sammlung aufgestockt oder will sie weiterverkaufen: In einem Drogeriemarkt in Schwarzenbach an der Saale hat jemand etwa 100 Tonie-Figuren mitgehen lassen. Das sind magnetische Figuren, mit denen eure Kinder Hörspiele und Lieder auf einer Lautersprecher-Box anhören können. Über 1600 Euro sind der Drogerie damit abhanden gekommen.

Passiert ist das bereits am vergangenen Mittwoch. Wer gegen 16 Uhr etwas Verdächtiges in der Drogerie in der Kirchenlamitzer Straße gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Rehau melden.