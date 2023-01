Schwarzenbach an der Saale: Grundschüler sollen das Schwimmen lernen

Mit „Schwimmwochen“ wollen der Landkreis Hof und das Hofer Schulamt mehr Kindern das Schwimmen beibringen. Doch die Umsetzung hängt auch vom vorhandenen Personal und der Finanzierung ab. Bisher haben solche Aktionen in Münchberg, Schwarzenbach am Wald und Schwarzenbach an der Saale stattgefunden, so der Hofer Schulamtsleiter Stefan Stadelmann. In Schwarzenbach/Saale ist die Aktion sehr gut angekommen. Marco Müller, Vorsitzender des Fördervereins der Jean-Paul-Grundschule:

Vom 6. bis zum 10. Februar findet die nun statt, in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht. Wiederholungen wären möglich hängen aber auch in Schwarzenbach an der Saale von der Anzahl der Helfer ab, so Müller im Gespräch mit Radio Euroherz.