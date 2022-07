Schwarzenbach an der Saale: Einladung zur Bürgerversammlung im Turnerheim

Die Stadt Schwarzenbach an der Saale lädt zur Bürgerversammlung im Turnerheim ein. Heute Abend um 19:30 Uhr, habt ihr die Möglichkeit eure Sorgen, Anregungen und Wünsche loszuwerden. Die Stadt stellt zudem ihre geplanten Vorhaben vor. Teilnehmen dürfen alle, die das Gemeindewahlrecht in Schwarzenbach an der Saale besitzen. Unter anderem stehen Themen auf dem Plan, die ihr in den vergangenen Tagen bei der Stadtverwaltung einreichen konntet. Vor der Versammlung gibt es außerdem wieder ein „Marktplatz der Informationen“. Hier stehen Bürgermeister Hans-Peter Baumann, sowie Mitglieder des Stadtrates Rede und Antwort.