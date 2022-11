Schwarzenbach am Wald: Stratosphärenballon vermisst

Im Frankenwald wird ein Stratosphären-Ballon vermisst. Die Polizei ruft jetzt zur Suche auf. Der Stratosphärenballon war im Rahmen eines Forschungsprojektes in Gießen gestartet, jetzt sendet er aber keine Signale mehr. Laut den letzten noch erhaltenen Signalen ist der Ballon in Bereich von Schwarzenbach am Wald niedergegangen, nun aber nicht auffindbar.

Der weiße Stratosphärenballon müsste schon geplatzt sein und ging dann mit einem roten Fallschirm zu Boden. An diesem befindet sich eine quadratische orange Styroporbox, in der die Messtechnik ist.

Wer den Ballon findet, soll sich bitte mit der Polizei in Naila in Verbindung setzen.

Tel.: 09282/979040