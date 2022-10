Schwarzenbach am Wald: Neue Kita soll Ende nächsten Jahres fertig sein

Wer tagsüber arbeitet, schickt die Kinder in die Kita. Doch so einfach ist es nicht, weil die Wartelisten für die Kindertageseinrichtungen lang sind. In Schwarzenbach am Wald entsteht eine neue Kita für zwei Kindergarten- und drei Krippengruppen. Es gibt Verzögerungen im Bau, teilt Bürgermeister Reiner Feulner auf Anfrage mit.

Eigentlich sollte dieses Jahr das Gebäude in Holzbauweise aufgestellt und abgedichtet werden. Auch Fenster sollten dann eingebaut werden. Diese Arbeiten könnten aber wetterbedingt im Dezember kritisch werden und Bauarbeiten über den Winter waren sowieso nicht geplant. Daher wird nun erstmal die Bodenplatte fertiggestellt. Der Bau geht dann im Frühjahr weiter. Bürgermeister Feulner spricht daher von einer Zeitverzögerung von nur vier bis sechs Wochen. Der 4,7 Millionen Euro schwere Bau soll nach jetzigem Stand aber trotzdem noch bis Ende nächsten Jahres fertig sein.