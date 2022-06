Schwarzenbach am Wald: Kita-Neubau beginnt noch im Juni

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Region kennen das: Wöchentlich rufen Eltern an, weil sie einen Betreuungsplatz für ihr Kind brauchen. So ist das auch in Schwarzenbach am Wald. Deshalb hat sich die Stadt entschieden, für die Kita „Arche Noah“, die die evangelische Kirche betreibt, einen Neubau auf dem ehemaligen Witt-Gelände zu errichten. Die Weichen dafür sind jetzt gestellt, sagt Bürgermeister Reiner Feulner:

Da die Nachfrage vor allem für kleine Kinder steigt, gibt es künftig eine Krippengruppe mehr. Insgesamt sind es dann drei Stück und weiterhin zwei Kindergartengruppen.