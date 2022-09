Schwarzenbach am Wald: Jugendtreff soll im Winter eröffnen

Die Jugend von heute hängt eh nur noch am Smartphone, hört man immer wieder von Älteren. Wenn man ihnen das richtige bietet, dann können sie sich aber auch für andere Dinge begeistern. Genau das will jetzt Schwarzenbach am Wald angehen mit der Gemeindejugendarbeit, die seit September tätig ist. Größtes Projekt ist ein neuer Jugendtreff, der demnächst entstehen soll. Jugendarbeiter Jonas Sell:

Bis zum Winter soll alles fertig sein. Bei einer Jungbürgerversammlung haben Kinder und Jugendliche verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die sich zum Beispiel um die Wandgestaltung oder Einrichtungsgegenstände kümmern.