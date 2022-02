Schwarzenbach am Wald: Ernennung zur PEFC-Waldhauptstadt 2022

Wald- und Forstwirtschaft haben in Schwarzenbach am Wald schon immer eine große Rolle gespielt. Nun darf die Stadt ein Jahr lang den Titel „PEFC-Waldhauptstadt 2022“ tragen. PEFC ist das größte Forstzertifizierungssystem und kürt jedes Jahr eine Waldhauptstadt, um den Menschen die Bedeutung des Waldes näher zu bringen. Für die Stadt Schwarzenbach am Wald bedeutet diese Auszeichnung unter anderem einen großen Image-Gewinn. Bürgermeister Reiner Feulner:

Im Rahmen der Ernennung zur Waldhauptstadt sollen in diesem Jahr verschiedene Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Wald stattfinden. Die Stadt plant neben der 2. Oberfränkischen Waldarbeitsmeisterschaft auch verschiedene Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler.