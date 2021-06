Schwarzarbeit und kein Mindestlohn: Hauptzollamt Regensburg kontrolliert Gebäudereiniger

Manche Gebäudereiniger sind gar nicht angemeldet, andere bekommen nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn. Das Hauptzollamt Regensburg hat sich die Branche deshalb in einer Schwerpunktkontrolle genauer angeschaut. Dabei wurden auch Arbeitgeber in Hof überprüft. Bei allen Kontrollen und Befragungen, auch in Regensburg und Weiden, wurden 16 Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Zahlung des Mindestlohns und der Abführung der Sozialversicherungsbeiträge festgestellt. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Gebäudereinigungsbranche zählt zu den beschäftigungsstärksten Branchen, macht aber auch immer wieder durch schlechte Bezahlung auf sich aufmerksam. Regelmäßige Kontrollen sollen dafür sorgen, dass es nicht zu höheren Ausfällen von Sozialversicherungs- und Steuerbeiträgen kommt.