Schwangere Lehrerinnen dürfen wieder unterrichten: Kritik

Auch nach dem Ende des Oktoberfestes rollt die Corona-Welle in München weiter. Am Dienstag meldete die Stadt insgesamt 478 mit (…)

Nach der Wiesn: Corona-Bettenbelegung in München steigt

Corona-Bettenbelegung in München steigt stark

Eine Lehrerin kümmert sich in einer Grundschule während des Lockdowns Anfang 2021 um Kinder, die die Notbetreuung nutzen. Dann erkrankt (…)

Einen Laster mit 128.000 FFP2-Masken hat das Zollamt im oberbayerischen Altötting zurück in Richtung Türkei geschickt. (…)

Zoll schickt Laster mit 128.000 FFP2-Masken in Türkei zurück

Während die Corona-Inzidenz in Bayern weiter stark ansteigt, sieht Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) aktuell keinen (…)

Inzidenz steigt weiter stark an: Keine Maßnahmenverschärfung

Inzidenzen in Bayern steigen rapide: München fast bei 700

Die Herbst- und Wiesn-Welle in Bayern nimmt Fahrt auf. Insbesondere in der Landeshauptstadt steigt die Corona-Inzidenz in der zweiten (…)