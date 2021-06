Schwangere gerettet: Lob für Mitarbeiterinnen eines Schnellrestaurants

Drei Mitarbeiterinnen eines Hofer Schnellrestaurants hat der oberfränkische Polizeipräsident Alfons Schieder für ihre Zivilcourage ausgezeichnet. Sie hatten im April eine schwangere Frau vor weiteren Schlägen ihres Freundes bewahrt.

Die drei Frauen hatten beobachtet, wie der Mann seine Freundin im Auto an den Haaren packte und ihr mit der Faust mehrmals ins Gesicht schlug. Die Zeuginnen haben den Mann dann darauf angesprochen, und ihn gebeten damit aufzuhören – sonst würden sie die Polizei verständigen. Damit der Mann nicht wegfahren konnte, stellte eine der Mitarbeiterinnen ihr Auto in den Weg. Der aggressive Täter wollte anschließend noch mehrmals auf seine schwangere Freundin zugehen, aber auch das konnten die mutigen Frauen verhindern. Polizeipräsident Alfons Schieder hat das Verhalten der drei jetzt in einem Belobigungsschreiben gewürdigt. Indem sie die Weiterfahrt des Mannes verhinderten, ermöglichten sie eine Übernahme des Täters durch die eingesetzten Beamten und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zu einer beweiskräftigen Strafverfolgung, heißt es in einem Auszug.