Die Flussperlmuschel ist eine vom Aussterben bedrohte Tierart, die es nur noch an wenigen Stellen in Deutschland gibt. Eine davon ist das Dreiländereck hier bei uns. Hier gibt’s verschiedene Schutzprojekte, um die seltene Muschelart zu retten. Sei 2015 sind einige Tiere in einer Zuchtstation im Vogtlandkreis betreut worden. Heute Mittag (12 Uhr) werden sie jetzt am Fluss Triebel ausgewildert.