Schutzmaßnahmen nach Ausbruch von Geflügelpest gelockert

Einen Monat nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Puten-Mastbetrieb in Leutershausen (Landkreis Ansbach) werden die eingeleiteten Vorsichtsmaßnahmen wieder gelockert. Nach Bekanntwerden der Seuche hatten 15.000 Mastputen getötet werden müssen. Ferner hatte es auch für benachbarte Betriebe erhebliche Einschränkungen gegeben. Bei Proben des Veterinäramtes sei es aber zu keinen weiteren Auffälligkeiten gekommen, teilte der Landkreis Ansbach am Donnerstag mit.

Eine eingerichtete Schutzzone im Radius von drei Kilometern um den betroffenen Hof werde nun wieder aufgehoben, hieß es von der Behörde. Damit dürfen die dort gelegenen Bauern etwa wieder Eier oder frisches Fleisch aus einer Schlachtstätte transportieren. Es gelten nur noch weniger strikte Regeln einer Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern.