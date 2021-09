Schutzmaßnahmen erhöht: Testpflicht für Mitarbeiter in Kitas

Seit Montag gilt in Bayern die Testpflicht für Beschäftigte in Kindertagesstätten.

Sofern die Mitarbeiter nicht geimpft oder genesen sind, müssen sie sich drei Mal pro Woche auf das Corona-Virus testen. Das betrifft auch Einrichtungen in der Euroherz-Region. Viel ändert sich für manche Kitas aber nicht, findet Markus Tremel. Er ist Bereichsleiter Kindertagesstätten des BRK Kreisverbands Hof. Die Mitarbeiter hätten sich bisher ohnehin schon zwei Mal die Woche getestet. Es entstehe also lediglich ein höherer Zeitaufwand. Zudem seien ungefähr 70 Prozent seiner Mitarbeiter geimpft. Marion Ühla-Mayer ist stellvertretende Vorsitzende der AWO Hof. Auch sie betont, in ihrem Kinderhort seien alle fünf Mitarbeiterinnen bereits vollständig geimpft.