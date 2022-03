Schutzengel auf dem Schulweg: Schülerlosten im Hofer Land gesucht

Wer früh zur Arbeit fährt, sieht sie in Hof oft im Bereich von Grundschulen stehen: Schülerlotsen und Schulweghelfer mit ihren gelben Warnwesten. Sie sollen den Schulweg sicherer machen, gerade an Kreuzungen mit viel Verkehr.

Laut Polizeiinspektion Hof nimmt die Bereitschaft sich zu engagieren aber ab, wie überall im Ehrenamt.

44 Freiwillige Schüler sind in Stadt und Landkreis Hof als Schülerlotsen aktiv. Zum ersten Mal hat die Polizei dieses Jahr Kinder der Mittelschule Hofeck zu Schülerlotsen ausgebildet. In der Stadt Hof gibt es zudem 23 Erwachsene Schulweghelfer.

Laut Polizei gibt es aber auch einige Hofer Schulen, die keine Helfer für den Schulweg haben. Das wäre vor allem wichtig für Grundschulen ohne angegliederte, weiterführende Schulen.

Wer sich als Erwachsener für einen sicheren Schulweg einsetzen will, kann sich bei einer Schule, der Stadt Hof und der Kreisverkehrswacht oder der Polizeiinspektion Hof melden.