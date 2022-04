Schutz vor Starkregen: Selbitz ist Teil eines Pilotprojekts

Das Hochwasser hat die Stadt Selbitz im Landkreis Hof im vergangenen Sommer stark erwischt. Die Stadt will deshalb für die Zukunft gewappnet sein. Als eine von sieben Kommunen in Bayern nimmt sie daher an einem Pilotprojekt zur Landschaftsplanung teil. In Selbitz geht es um den Wassereinzug in der freien Landschaft. Es geht darum, was sich in besiedelten Räumen ändern müsste, um besser vor Starkregenereignissen geschützt zu sein. Die Erfahrungen in den Partnerkommunen sollen anschließend für ganz Bayern aufbereitet werden.