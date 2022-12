Schutz vor Sprengung: Plauen schließt Parkautomaten & Briefkästen

Briefkästen müssen an Silvester immer wieder bei allzu großer Zerstörungswut herhalten. Die Stadt Plauen hat daraus gelernt und ergreift Sicherheitsmaßnahmen.

Der Fristenbriefkasten vor dem Eingang der Tourist-Info und der Briefkasten der Wohngeldstelle in der Melanchthonstraße sind ab Freitagmittag (30.12.2022/12 Uhr) verschlossen. Bis Montagmorgen (02.01.2023/07 Uhr) könnt ihr dort keine Briefe einwerfen. Ab heute (29.12.) sind bereits die Parkscheinautomaten zu. Bezahlen könnt ihr dann per App oder ihr legt eine Parkscheibe mit der geltenden Höchstparkdauer ein. Auch die Parkscheinautomaten sollen ab Montag wieder funktionieren. Die Fahrkartenautomaten der Plauener Straßenbahn funktionieren über Silvester ebenfalls nicht, hier müsst ihr den Fahrschein direkt beim Fahrer oder beim Sicherheitspersonal kaufen.

Foto: Symbolbild