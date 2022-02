Schutz vor Hochwasser: Maßnahmenkatalog für die Stadt Hof vorgestellt

Es waren Szenen, die man sonst nur aus Filmen kennt: Vergangenes Jahr haben starke Regenfälle für Hochwasser in vielen Teilen Deutschlands gesorgt – auch hier in der Euroherz Region sind viele Menschen davon betroffen gewesen. Um sich besser gegen Hochwasser rüsten zu können, hat die Stadt Hof zu Beginn dieser Woche Betroffene ins Rathaus eingeladen. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla und dem Unternehmensbereichsleiter Planen, Bauen und Umwelt, Dr. Stephan Gleim, hat ein intensiver Informationsaustausch stattgefunden. Dabei sind mögliche erweiterte Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser auf Grundlage des bestehenden Integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepts vorgestellt worden. So könnte zum Beispiel östlich der Leimitzer Straße ein Hochwasserrückhaltebecken geschaffen und durch Bodenwellen im Bach der Wasserabfluss gebremst werden. Der vorgestellte Maßnahmenkatalog benötigt nun noch die Zustimmung durch den Hofer Stadtrat – dann könnten noch heuer notwendige Vorbereitungen getroffen werden.