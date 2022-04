Schutz vor Hackern: Präventionstag Cybercrime in Plauen

Sie legen die IT-Systeme lahm und fordern im schlimmsten Fall Lösegeld von Firmen, um den Schaden wieder zu beheben. Solche Hackerangriffe hat es auch schon bei Unternehmen in der Euroherz-Region gegeben. Um Unternehmen und Behörden für das Thema zu sensibilisieren, findet heute (DI) in der Plauener Festhalle der erste Präventionstag Cybercrime in Südwestsachsen statt. Eingeladen haben die Kommunalen Präventionsräte der Städte Zwickau, Reichenbach und Plauen. Das Landeskriminalamt wird über die aktuellen Bedrohungen im Internet informieren, außerdem steht auch ein Live-Hacking auf dem Programm.