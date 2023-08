Schutz vor Einbruch und Abzocke: Polizei berät am Plauener Altmarkt

An der Haustür, am Telefon oder im Internet – Betrüger versuchen immer wieder über verschiedene Wege, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Der Fachdienst Prävention der Polizei Zwickau und der Kommunale Präventionsrat Plauen wollen die Menschen über dieses Thema aufklären. Dazu bieten sie heute kostenlose Beratungen am Plauener Altmarkt an. Die Polizisten sind zwischen 9 und 12 Uhr vor Ort. In diesem Zeitraum könnt ihr persönliche Beratungstermine mit den Fachleuten vereinbaren. Neben dem Thema Abzocke geht’s außerdem um den richtigen Schutz vor Einbrechern.