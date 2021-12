Schuster: Festjahr kein Allheilmittel gegen Antisemitismus

München (dpa/lby) – Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat eine positive Zwischenbilanz des Festjahres «1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland» gezogen. Es sei zwar kein Allheilmittel, um Antisemitismus zu bekämpfen. Aber das Festjahr habe viele Menschen erreicht und sorge für zunehmendes Interesse, sagte Schuster am Dienstag in München. Den Wert von Information und Aufklärung bestätigt Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU): «Nur, wenn ich was weiß, kann ich gegen das Gift der Dummheit und des Antisemitismus ein Stück weit mehr immun sein.»

Informieren will auch ein Themenheft der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit in München, das am Dienstag vorgestellt wurde. Es nennt sich «Jüdisches Leben in Deutschland» und lässt Jüdinnen und Juden zu Wort kommen, etwa den Historiker Michael Brenner, die Autorin Mirna Funk oder den Musiker Gil Ofarim. Man wolle damit ein Verständnis schaffen, dass jüdische Kultur ein fester, wichtiger und toller Bestandteil der deutschen Kultur sei, erläuterte Rupert Grübl, Direktor der Landeszentrale. Die Zeitschrift erscheint anlässlich des Festjahres, das wegen der Corona-Pandemie bis Mitte 2022 verlängert wurde.

© dpa-infocom, dpa:211207-99-291071/2