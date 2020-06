Schuss bei Kontrolle: Verdächtiger besaß Pistole illegal

Bad Brückenau (dpa/lby) – Die Pistole eines gesuchten Mannes, aus der sich bei einer Polizeikontrolle in Unterfranken vor mehr als einer Woche ein Schuss löste, besaß der Verdächtige illegal. Das sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Axel Weihprecht am Freitag in Schweinfurt. Woher die Waffe stammen könnte, wollte der Ermittler nicht verraten.

Am Abend des 28. Mai hatte der gesuchte 66-Jährige nach Polizeiangaben bei der Kontrolle in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) die Pistole gezogen und auf einen Polizisten gerichtet. Der Beamte habe schnell reagiert und den Mann überwältigt. Bei der Entwaffnung löste sich dann aber ein Schuss. Verletzt wurde niemand.

Wieso sich der 66-Jährige gegen die Kontrolle wehrte, ist Weihprecht zufolge unklar. Zum Motiv habe sich der Mann bisher nicht geäußert. Der Verdächtige sitzt wegen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Vergehen nach dem Waffengesetz in Untersuchungshaft.

Am Tag vor der Kontrolle hatte die 71 Jahre alte Ehefrau ihren Mann als vermisst gemeldet. Tags darauf entdeckte ein Zeuge den Wagen des 66-Jährigen im Stadtgebiet von Bad Brückenau und alarmierte die Polizei. Bei der Kontrolle habe dieser dann unvermittelt die Waffe gezogen.