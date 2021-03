Schuss auf Fußgänger: Jäger muss fast 2000 Euro zahlen

Eigentlich hat der Schuss ein Wildschwein treffen sollen, dann hat das Projektil aber ein Mann abbekommen. Am Ende ist der Vorfall nochmal gut ausgegangen.

Es ist im Juli des vergangenen passiert: Ein Jäger hat bei der Erntejagd in Auerbach einen älteren Mann mit einem Schuss getroffen. Der ist mit seiner kleinen Enkelin in einem Freibad in der Nähe gewesen. Der Schuss hat den Mann an der Seite gestreift und ihm eine Prellung verpasst. Jetzt ist der Vorfall vor dem Amtsgericht Auerbach verhandelt worden. Der angeschossene Mann hat dabei keine Strafantrag gegen den Täter gestellt, berichtet die Freie Presse. Achselzuckend soll er nur „das kann ja mal passieren“ gesagt haben. Auch der Jäger beteuere immer wieder seine Unschuld. Deshalb hat er gegen die 1320 Euro-Strafgeld Einspruch eingelegt. Die Staatsanwaltschaft hat mehr gefordert und der Richter hat sogar noch mehr darauf gelegt und am Ende fast 2000 Euro verhangen, so die Zeitung. Die Begründung: Der Jäger hat sich völlig uneinsichtig gezeigt. Es sei grob fahrlässig, neben einem vollbesetzten Freibad zu jagen, so die Freie Presse abschließend.